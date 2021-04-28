В Новосибирске соберутся главные архитекторы СНГ

С 23 по 26 июня в Новосибирске пройдет заседание ежегодного Совета главных архитекторов России и СНГ. Подобное мероприятие проходит дважды в год: один раз в Москве, один - в каком-либо регионе нашей страны.
В Новосибирске речь пойдет о применении механизма комплексного развития территорий, инновационных подходах в проектировании и строительстве и цифровизации отрасли. Об этом сообщает сайт правительства НСО.
Главные мероприятия пройдут в Новосибирске. Здесь соберутся профессионалы отрасли со всей страны. Еще несколько площадок будут организованы на территории области.