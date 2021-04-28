atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске соберутся главные архитекторы СНГ

28 апреля 2021, 14:48
Традиционно заседания Совета главных архитекторов проводятся дважды в год.

С 23 по 26 июня в Новосибирске пройдет заседание ежегодного Совета главных архитекторов России и СНГ. Подобное мероприятие проходит дважды в год: один раз в Москве, один - в каком-либо регионе нашей страны.

В Новосибирске речь пойдет о применении механизма комплексного развития территорий, инновационных подходах в проектировании и строительстве и цифровизации отрасли. Об этом сообщает сайт правительства НСО.

Главные мероприятия пройдут в Новосибирске. Здесь соберутся профессионалы отрасли со всей страны. Еще несколько площадок будут организованы на территории области.

Материалы по теме
Архитектор обвинила мэрию Новосибирска в незаконном сносе старейшей школыНидерландские архитекторы разработали проект жилого квартала в НовосибирскеОмские архитекторы возмутились большим количеством стел в городе
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52