В России с 26 апреля по 2 июля пройдет Первый региональный фестиваль рекламы

По сообщению издания, о начале фестиваля объявила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Первый вице-президент организации Валентин Смоляков отметил, что в период пандемии региональный рынок рекламы стал более технологичным, и предложил сделать проведение мероприятия традиционным, пишет NewsNN.
«Именно поэтому проведение рекламного фестиваля является значимой инициативой: пришло время обменяться опытом в рамках открытого диалога, отметить агентства с ярко выраженным потенциалом и обсудить перспективы дальнейшего развития», — сказал он.
На мероприятии представят Digital, Video, Audio, Design, Creative, Production, PR, Event-кейсы в области коммуникаций. Отбор будет проводиться по трем группам — DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS в 40 номинациях. Среди номинаций будет как сегмент SMM и нативной рекламы, так и социальные и диджитал-кампании, мобильные приложения, брендинг и наружная реклама.
Президентом жюри выбрали главу BBDO Moscow, управляющего директора BBDO Group Игоря Кирикчи.
«Я с удовольствием согласился возглавить жюри, потому что от жюри зависит треть успеха фестиваля. Два других фактора — это поданные работы и образовательная программа. А в успехе этого фестиваля я очень заинтересован просто потому, что нашей индустрии очень нужен приток новых талантливых людей», — сказал он.
По словам Кирикчи, в настоящее время на рынке рекламы наблюдается дефицит кадров, поэтому искать таланты необходимо в регионах. При этом в индустрии не проводят профильных фестивалей, где участники могут продемонстрировать свои кейсы на русском языке.
Заявки на участие в мероприятии будут приниматься в режиме онлайн до восемнадцатого июня. Их можно оставить на сайте и сопроводить материалами проектов. Далее специалисты ознакомятся с работами и на основе оценки составят рейтинг лучших. Ознакомиться с результатами кандидаты на участие смогут в личном кабинете на сайте. Авторы лучших проектов получат возможность представить свои работы на международном фестивале рекламы Red Apple.
Организатором фестиваля выступает АКАР, официальный медиапартнер — холдинг 1MI. Награждение победителей состоится второго июля в Екатеринбурге на рекламном форуме «НРФ Регионы».