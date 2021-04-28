В России с 26 апреля по 2 июля пройдет Первый региональный фестиваль рекламы

«Я с удовольствием согласился возглавить жюри, потому что от жюри зависит треть успеха фестиваля. Два других фактора — это поданные работы и образовательная программа. А в успехе этого фестиваля я очень заинтересован просто потому, что нашей индустрии очень нужен приток новых талантливых людей», — сказал он.