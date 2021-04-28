В Томске решили сделать свой фирменный торт

В Томске региональный департамент потребительского рынка объявил конкурс на создание гастрономического бренда региона. По итогам конкурса должен появиться торт "Томск", сообщат "Томский обзор".
К участию в конкурсе пригласили всех желающих прославиться технологов пищевых производств и кондитеров. Обязательное условие - наличие медкнижки и специальной поварской одежды.
В рецептуре должны участвовать сибирская жимолость и кедровый орех. Местом происхождения большинства ингредиентов должна быть Россия, а оформление торта должно каким-то образом характеризовать Томскую область.
Итоги фестиваля будут подведены в июле 2021 года. Победителя определят путем дегустации и открытого оффлайн-голосования.