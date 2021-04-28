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В Томске решили сделать свой фирменный торт

28 апреля 2021, 17:36
В рецептуре должны участвовать сибирская жимолость и кедровый орех.

В Томске региональный департамент потребительского рынка объявил конкурс на создание гастрономического бренда региона. По итогам конкурса должен появиться торт "Томск", сообщат "Томский обзор".

К участию в конкурсе пригласили всех желающих прославиться технологов пищевых производств и кондитеров. Обязательное условие - наличие медкнижки и специальной поварской одежды.

В рецептуре должны участвовать сибирская жимолость и кедровый орех. Местом происхождения большинства ингредиентов должна быть Россия, а оформление торта должно каким-то образом характеризовать Томскую область.

Итоги фестиваля будут подведены в июле 2021 года. Победителя определят путем дегустации и открытого оффлайн-голосования.

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#Новости#Технологии
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