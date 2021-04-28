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Водителя маршрутки объявили в розыск за езду по тротуару в Новосибирске

28 апреля 2021, 11:01
На данный момент устанавливается личность водителя и номер маршрута.

Водитель маршрутного такси, выехавший на тротуар в Новосибирске, объявлен в розыск. В ГУ МВД по области начали проверку после инцидента на Восходе.

Напомним, 27 апреля водитель маршрутки съехал с проезжей части на тротуар, чтобы объехать скопление машин на светофоре. Игнорируя все правила дорожного движения и пренебрегая безопасностью пешеходов, водитель двигался к намеченной цели – быстрее добраться до пункта назначения.

В главном управлении заявили, что нарушителю грозит штраф за езду по тротуарам.

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