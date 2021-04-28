Водителя маршрутки объявили в розыск за езду по тротуару в Новосибирске

Напомним, 27 апреля водитель маршрутки съехал с проезжей части на тротуар, чтобы объехать скопление машин на светофоре. Игнорируя все правила дорожного движения и пренебрегая безопасностью пешеходов, водитель двигался к намеченной цели – быстрее добраться до пункта назначения.