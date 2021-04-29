Блогер Варламов опять назвал Новосибирск самым грязным в России

Блогер Илья Варламов выпустил на своем Youtube-канале новый ролик. Там он составил рейтинг самых грязных городов России по его версии.
В этом списке Новосибирск занял непочетное первое место. Как сказал Варламов, "весной город-сугроб превратился в город-лужу и город-грязь. Гоголь писал, что не каждая птица сможет долететь до середины Днепра, так и до середины новосибирской лужи смогут добраться не все".
Блогер добавил, что ему было бы стыдно, если бы он был мэром Новосибирска. На второе место в своем рейтинге урбанист поставил Самару, на третье - Омск.