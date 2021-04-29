Блогер Варламов опять назвал Новосибирск самым грязным в России

В этом списке Новосибирск занял непочетное первое место. Как сказал Варламов, "весной город-сугроб превратился в город-лужу и город-грязь. Гоголь писал, что не каждая птица сможет долететь до середины Днепра, так и до середины новосибирской лужи смогут добраться не все".