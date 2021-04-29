Бойцов стройотрядов вакцинируют от коронавируса в Новосибирске

К летнему сезону бойцов студотрядов прививают вакциной «Спутник V». Всего в стройотряды отправятся 700 человек, 300 из них уже вакцинированы первым компонентом.
Прививают студентов в поликлинике №1 Новосибирска. Иммунизация для всех добровольная, но отказавшихся не было.
привитые от коронавируса новосибирские студенты будут проводить летнюю практику в составе строительных, сервисных, сельскохозяйственных, медицинских студотрядов. Также они будут работать проводниками на железной дороге, вожатыми в летних лагерях.