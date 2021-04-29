До +27 градусов поднимется температура в мае в Новосибирске

В Новосибирской области средняя температура по дням в мае должна составить +10…+12 градусов. В теплые дни ожидается повышение температуры до +27 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Начало и середина месяца все еще не порадуют ночными температурами, когда она составит от +1…+6 до 11 градусов градусов , при этом местами возможны заморозки до 0…-3 градусов. Днем вохдух прогреется от +6…+11 до +15…+20 градусов. Во второй декаде уже может потеплеть местами до +25 градусов.
Третья декада месяца должна быть по-настоящему теплой. Ночные температуры ожидаются в пределах +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Только в самом конце месяца ожидается понижение температуры.
Что касается осадков, то их может оказаться меньше нормы. В первой декаде месяца ожидаются дожди, а в некоторых районах - со снегом.