До +27 градусов поднимется температура в мае в Новосибирске

Начало и середина месяца все еще не порадуют ночными температурами, когда она составит от +1…+6 до 11 градусов градусов , при этом местами возможны заморозки до 0…-3 градусов. Днем вохдух прогреется от +6…+11 до +15…+20 градусов. Во второй декаде уже может потеплеть местами до +25 градусов.