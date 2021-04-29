Двух юных разбойников будут судить в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 21-летнего парней. Они обвиняются в краже денег с банковского счета и в разбое.
Как установило следствие, вечером 23 января в ТРЦ «Галерея» они выследили 23-летнего земляка, прошли за ним до улицы Достоевского и напали с использованием пневматического пистолета. Также молодого человека немного избили.
Разбойники завладели мобильным телефоном, зарядкой и газовым баллончиком. Затем через смартфон списали со счета пострадавшего 397 рублей. Телефон и зарядку они хотели продать, но не успели, так как были задержаны. Дело передано в суд.