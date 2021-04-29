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Еще 4 800 доз вакцины от коронавируса поступила в Новосибирскую область

29 апреля 2021, 15:59
В регион поступил знаменитый «Спутник V».

Еще 4 800 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» получила Новосибирская область. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Общее количество поступивших доз вакцины от коронавируса составляет на сегодня 231 212. Недавно в поликлиники пришла крупная партия новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».

По сведениям областного минздрава, на 29 апреля более 208 тысяч жителей Новосибирской области уже получили прививку от коронавируса. Но полный курс вакцинации завершили более 122 тысяч человек.

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