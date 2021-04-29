Место умершего от коронавируса начальника новосибирской ГАИ займет выходец из Хакасии

Андрей Маерчук родился в Красноярске, карьеру в ОВД начал Свердловской области. До назначения в Новосибирской области руководил управлением ГИБДД России в Красноярском крае. Пост начальника УГИБДД по НСО занимал с апреля 2019 года. Ему было 50 лет.