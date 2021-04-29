Место умершего от коронавируса начальника новосибирской ГАИ займет выходец из Хакасии

На смену скончавшемуся от коронавируса начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрею Маерчуку пришлют выходца из Хакасии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Новая Хакасия".
О смерти Андрея Маерчука стало известно сегодня, 29 апреля. Официальные органы также пока никак не комментируют трагическое событие.
Андрей Маерчук родился в Красноярске, карьеру в ОВД начал Свердловской области. До назначения в Новосибирской области руководил управлением ГИБДД России в Красноярском крае. Пост начальника УГИБДД по НСО занимал с апреля 2019 года. Ему было 50 лет.