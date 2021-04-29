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Место умершего от коронавируса начальника новосибирской ГАИ займет выходец из Хакасии

29 апреля 2021, 14:27
В Хакасии уверены, что сотрудник местного регионального управления ГИБДД отправится руководить ведомством в Новосибирск.

На смену скончавшемуся от коронавируса начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрею Маерчуку пришлют выходца из Хакасии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Новая Хакасия".

О смерти Андрея Маерчука стало известно сегодня, 29 апреля. Официальные органы также пока никак не комментируют трагическое событие.

Андрей Маерчук родился в Красноярске, карьеру в ОВД начал Свердловской области. До назначения в Новосибирской области руководил управлением ГИБДД России в Красноярском крае. Пост начальника УГИБДД по НСО занимал с апреля 2019 года. Ему было 50 лет.

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