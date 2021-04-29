На майские праздники ТРЦ Новосибирска ждут массовые проверки

Posted 29 апреля 2021, 09:44
Published 29 апреля 2021, 09:44
Modified 16 сентября 2022, 20:40
Updated 16 сентября 2022, 20:40
Новосибирские ТРЦ, продуктовые магазины и другие общественные места подвергнутся рейдам Минпромторга НСО, Роспотребнадзора и полиции. Об этом предупреждает сайт правительства Новосибирской области.
За минувшую неделю было проведено 75 таких мероприятий. Проверяющие посетили «Ройял Парк», «Пассаж на Выборной», «Чкаловский», «Слободу» и областную социальную ярмарку.
Были выявлены массовые нарушения масочного режима. Возбуждены пять административных производств.
В ближайший план рейдов внесены 11 крупных новосибирских торговых центров. Какие именно - власти не называют, предлагая горожанам быть априори готовыми и не нарушать режим повышенной готовности.
Всего с начала года проверено 4283 субъекта. Нарушение санитарных норм выявлено в 276 магазинах. Они вылились в 62 протокола об административном правонарушении. Лидируют следующие нарушения: как отсутствие бактерицидных ламп, недостаточное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.