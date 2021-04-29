На майские праздники ТРЦ Новосибирска ждут массовые проверки

Всего с начала года проверено 4283 субъекта. Нарушение санитарных норм выявлено в 276 магазинах. Они вылились в 62 протокола об административном правонарушении. Лидируют следующие нарушения: как отсутствие бактерицидных ламп, недостаточное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.