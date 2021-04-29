Наркомана с 1,5 килограмма марихуаны задержали в Убинском районе

Сегодня, 29 апреля, новосибирские полицейские рассказали о задержании наркомана в Убинском районе. У мужчины нашли 1,5 килограмма марихуаны.
Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. При обыске в его доме в селе Новая Каменка и нашли марихуану. Задержанный заявил, что хранил наркотики для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело.Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.