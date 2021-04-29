atas.info
ГлавноеВсе новости

Наркомана с 1,5 килограмма марихуаны задержали в Убинском районе

29 апреля 2021, 13:57
Мужчина заявил, что хранил траву для личного употребления. Ранее его уже судили за такое же преступление.

Сегодня, 29 апреля, новосибирские полицейские рассказали о задержании наркомана в Убинском районе. У мужчины нашли 1,5 килограмма марихуаны.

Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. При обыске в его доме в селе Новая Каменка и нашли марихуану. Задержанный заявил, что хранил наркотики для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Материалы по теме
У новосибирского наркомана изъяли более килограмма марихуаныУ новосибирского наркомана изъяли полтора килограмма марихуаныНаркомана-рецидивиста с килограммом марихуаны задержали полицейские Черепаново
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52