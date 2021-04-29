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Новосибирские студенты продолжат учиться на майские праздники

29 апреля 2021, 22:48
Приказ подписал и.о. ректора НГУ Сергей Голушко.

Студенты НГУ продолжат обучение во время объявленных президентом Путиным майских праздников. Приказ об этом подписал исполняющий обязанности ректора Новосибирского университета Сергей Голушко.

Согласно документу, обучение состоится в комбинированной «контактной и самостоятельной» форме. А вот для сотрудников вуза эти дни станут нерабочими, но с сохранением зарплаты.

Приказ касается периода с 3 по 8 мая. Остальные дни студенты все же будут отдыхать. Деканам факультетов и директорам институтов при НГУ предложено организовать предусмотренные расписанием занятия.

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