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Новосибирский суд оштрафовал молодую мать за пост о митинге

29 апреля 2021, 14:00
Девушка провела в суде с годовалым ребенком четыре часа.

Молодую мать из Новосибирска Елену Лаштабега оштрафовали за пост о митинге в поддержку Навального.

Девушка пришла на оглашение приговора вместе с годовалым ребенком.

Как пишет Тайга.инфо, дело было рассмотрено повторно, поскольку изначально полиция составила протокол с нарушениями. В этот раз суд принял решение о штрафе в 20 тысяч рублей. Адвокат молодой матери Ольга Нечаева намерена оспорить решение суда.

Мать годовалого ребенка попала под статью после публикации поста о митинге 21 апреля. По словам защиты, суд не учел, что уведомление о проведении акции протеста подал Леонид Волков, а не Елена. Из этого следует, что девушка не является организатором.

Нечаева считает применение части 2 статьи 20.2 КоАП незаконным.

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