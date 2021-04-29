Новосибирский суд оштрафовал молодую мать за пост о митинге

Молодую мать из Новосибирска Елену Лаштабега оштрафовали за пост о митинге в поддержку Навального.
Девушка пришла на оглашение приговора вместе с годовалым ребенком.
Как пишет Тайга.инфо, дело было рассмотрено повторно, поскольку изначально полиция составила протокол с нарушениями. В этот раз суд принял решение о штрафе в 20 тысяч рублей. Адвокат молодой матери Ольга Нечаева намерена оспорить решение суда.
Мать годовалого ребенка попала под статью после публикации поста о митинге 21 апреля. По словам защиты, суд не учел, что уведомление о проведении акции протеста подал Леонид Волков, а не Елена. Из этого следует, что девушка не является организатором.
Нечаева считает применение части 2 статьи 20.2 КоАП незаконным.