Новосибирцев позвали регистрироваться на акцию «Бессмертный полк»

Жителей Новосибирской области пригласили принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Как сообщили в правительстве региона, подать заявку можно до 7 мая.
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. Для того, чтобы фотографии ветеранов были включены в трансляцию, необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк». Принять участие можно также через ресурс «Банк Памяти» и мини-приложения «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.
Организаторы отмечают, что участники акции будут заранее оповещены о времени прохождения их Героя в строю «Бессмертного полка». Также можно будет поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.