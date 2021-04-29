Новосибирцев позвали регистрироваться на акцию «Бессмертный полк»

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. Для того, чтобы фотографии ветеранов были включены в трансляцию, необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк». Принять участие можно также через ресурс «Банк Памяти» и мини-приложения «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.