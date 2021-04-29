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Новосибирцев позвали регистрироваться на акцию «Бессмертный полк»

29 апреля 2021, 12:20
Жители региона могут подать заявку для участия в международной акции. В этом году она снова пройдет онлайн.

Жителей Новосибирской области пригласили принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Как сообщили в правительстве региона, подать заявку можно до 7 мая.

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. Для того, чтобы фотографии ветеранов были включены в трансляцию, необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк». Принять участие можно также через ресурс «Банк Памяти» и мини-приложения «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.

Организаторы отмечают, что участники акции будут заранее оповещены о времени прохождения их Героя в строю «Бессмертного полка». Также можно будет поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.

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