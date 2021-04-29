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Облаву на безмасочников в дачных автобусах устроят чиновники Новосибирской области

29 апреля 2021, 12:33
Рейд пройдет на остановке общественного транспорта «Пл. Калинина». В нем примет участие и Роспотребнадзор.

В пятницу, 30 апреля, в Новосибирске пройдет облава на безмасочников. Их станут искать в автобусах дачных маршрутов, предупредили в пресс-службе правительства области.

Рейд проведет региональный минтранс совместно с управлением Роспортребнадзора. В нем примет участие заместитель начальника управления организации пассажирских перевозок минтранса региона Андрей Бенимецкий.

Чиновники собрались объяснить пассажирам необходимость ношения масок в закрытом пространстве. Рейд пройдет на остановке общественного транспорта «Пл. Калинина» на Красном проспекте в 16.00.

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