Облаву на безмасочников в дачных автобусах устроят чиновники Новосибирской области

В пятницу, 30 апреля, в Новосибирске пройдет облава на безмасочников. Их станут искать в автобусах дачных маршрутов, предупредили в пресс-службе правительства области.
Рейд проведет региональный минтранс совместно с управлением Роспортребнадзора. В нем примет участие заместитель начальника управления организации пассажирских перевозок минтранса региона Андрей Бенимецкий.
Чиновники собрались объяснить пассажирам необходимость ношения масок в закрытом пространстве. Рейд пройдет на остановке общественного транспорта «Пл. Калинина» на Красном проспекте в 16.00.