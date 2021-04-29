Отремонтируют 277 километров дорог в Новосибирской области в 2021 году

- Национальный проект включает в себя несколько региональных проектов, связанных не только с ремонтными работами, но и с пропагандой безопасности дорожного движения, использованием новых и наилучших технологий. Все это направлено на приведение дорог в нормативное состояние, что позволит обеспечить быстрый и комфортный проезд по дорогам Новосибирской области, на снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По каждому региональному проекту есть целевые показатели, которые мы намерены достигнуть, – заявил чиновник.