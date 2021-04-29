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Поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину под Новосибирском

29 апреля 2021, 19:39
Мужчина с приятелем возвращались из магазина.

На железнодорожной станции «Иня-Восточная» под колесами грузового поезда погиб житель Новосибирской области. Трагедия произошла ночью 29 апреля, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Погибшему было 43 года. Накануне происшествия он пьянствовал недалеко от станции.

Ночью мужчина с приятелем возвращались из магазина. Когда на переезде загорелся красный цвет, товарищ остался на месте, а пострадавший рискнул пересечь пути.

Машинист попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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