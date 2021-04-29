Посевная стартовала в Новосибирской области

В Новосибирской области началась посевная кампания. Первой культурой стала пшеница. Засеяно уже 211 гектаров в Тогучинском районе.
Всего в Новосибирской области предстоит за засеять 2 млн 294 тыс. га. Обработано уже более 268 тыс. гектаров. Работы ведут уже 137 сельхозорганизаций и 82 КФХ в 24 районах области.
Как заявил министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко, в этом году в связи с погодными условиями весенние полевые работы начались на неделю позже. Наиболее существенный рост посевных площадей планируется в Черепановском, Краснозерском, Татарском, Доволенском районах.