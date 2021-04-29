Протестующие против стройки новосибирцы перекрыли въезд техники

Возмущенные самоуправством новосибирцы перекрыли дорогу и вызвали ГИБДД. Тем самым они "обезопасили школьников от несчастных случаев и попытались сохранить дорожное покрытие, которые грузовики с грунтом и строительными материалами уже продавили за период с сентября 2020 года".