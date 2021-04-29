Протестующие против стройки новосибирцы перекрыли въезд техники

Жители домов, ближайших к скандальной стройке на месте бывшей шоколадной фабрики в Новосибирске, устроили протестную акцию. На этот раз их возмущение вызвал заезд тяжелых машин под знак на стройку по улице Красноярской, 132.
Возмущенные самоуправством новосибирцы перекрыли дорогу и вызвали ГИБДД. Тем самым они "обезопасили школьников от несчастных случаев и попытались сохранить дорожное покрытие, которые грузовики с грунтом и строительными материалами уже продавили за период с сентября 2020 года".
Противостояние продолжается, в том числе и в судах. В Центральном районном суде Новосибирска состоялось предварительное слушание по иску прокуратуры к мэрии и застройщику - ООО СЗ "Енисей". Дело передано в Железнодорожный райсуд по территориальности.