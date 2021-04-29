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Posted 29 апреля 2021, 05:48

Published 29 апреля 2021, 05:48

Modified 5 августа 2022, 12:01

Updated 5 августа 2022, 12:01

Травников открыл крупный тепличный комплекс в Новосибирской области

29 апреля 2021, 05:48
Урожай за год составит почти 7 тысяч тонн.

ГК «Горкунов» открыла в Новосибирской области современный тепличный комплекс «Обской» для выращивания салата и огурцов. Мощности нового предприятия позволят обеспечить продукцией Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.

На открытии производственной площадки побывал губернатор Андрей Травников. В этот день минсельхоз подписал с компанией и аграрным вузом соглашение о сотрудничестве.

«Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса изменится», - заявил губернатор.

Он надеется, что расположение производство повлияет на цены на салат в местных магазинах.

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил высокий уровень автоматизации производства, а также качество продукции. Он заявил, что себестоимость продукции в два раза ниже, чем у конкурентов.

Площадь комбината «Обской» составляет 6 га. На площади 4 га выращивают огурцы, на 2 га – салат.

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