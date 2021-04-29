Вылетевший из Новосибирска самолет экстренно сел в Нижневартовске

Самолет, летевший по маршруту Новосибирск - Норильск экстренно сел в аэропорту Новосибирска. В качестве причины называется плохая погода в конечной точке маршрута.
Вместе с новосибирским самолетом незапланированную посадку совершили борты из Москвы и Красноярска. Два из них принадлежат авиакомпании S7.
Пока Норильск не принимает самолеты в связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта, говорится на сайте воздушной гавани. 236 пассажиров разместили в гостиницах. До Норильска они доберутся, когда погодные условия стабилизируются. Ожидается, что это произойдет 30 апреля.