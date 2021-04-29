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Вылетевший из Новосибирска самолет экстренно сел в Нижневартовске

29 апреля 2021, 20:51
Норильск не принимает самолеты в связи неблагоприятными метеоусловиями.

Самолет, летевший по маршруту Новосибирск - Норильск экстренно сел в аэропорту Новосибирска. В качестве причины называется плохая погода в конечной точке маршрута.

Вместе с новосибирским самолетом незапланированную посадку совершили борты из Москвы и Красноярска. Два из них принадлежат авиакомпании S7.

Пока Норильск не принимает самолеты в связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта, говорится на сайте воздушной гавани. 236 пассажиров разместили в гостиницах. До Норильска они доберутся, когда погодные условия стабилизируются. Ожидается, что это произойдет 30 апреля.

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#Новости#Происшествия
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