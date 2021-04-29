Зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило составила 149 тысяч рублей

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило зарабатывал в 2020 году 149 тысяч рублей в месяц. Его доход превысил доход остальных руководителей муниципальных учреждений и предприятий департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска.
Заместитель по науке директора зоопарка Ольга Шило имеет ежемесячный доход в 132 тыс. рублей. Заработок остальных замов Шило составил от 87 до 119 тыс. рублей.
На втором месте по доходам в структуре департамента находится глава «Городской дирекции творческих программ». Его доход в 2020 году составил 142 тыс. рублей в месяц.
В тройке лидеров оказалась директор детской школы искусств №24 Валентна Климентьева. На посту школы «Триумфа» она зарабатывает 131 тыс. рублей.
Отметим, что зарплату больше 100 тысяч рублей в 2020 году получали 18 директоров в муниципальных предприятиях, подведомственных департаменту. Причем 10 из них руководят спортшколами.