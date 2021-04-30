atas.info
ГлавноеВсе новости

153 жителя Новосибирской области пострадали от укуса клещей в 2021 году

30 апреля 2021, 12:48
Пока наблюдается низкая активность из-за поздней весны.

Роспотребнадзор сообщил о 153 случаях укуса клещей в Новосибирской области с начала 2021 года.

По словам главы ведомства Лады Самойловой, клещи активизировались в апреле. Причем годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 1178 укусов, что на 87% больше. Специалисты считают, что в прошлом году весна наступила рано, жаркая погода привела к активности клещей уже в марте. В текущем году потепление пришло лишь в апреле, и то аномальной жары не наблюдается.

Первый случай укуса клеща в 2021 году произошел 9 апреля, в 2020 году – в марте.

В текущем году власти уже приступили к обработке районов от клещей.

Напомним, в Новосибирской области выявлено 23 территории обитания клещей. Местных жителей призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52