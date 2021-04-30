153 жителя Новосибирской области пострадали от укуса клещей в 2021 году

Роспотребнадзор сообщил о 153 случаях укуса клещей в Новосибирской области с начала 2021 года.
По словам главы ведомства Лады Самойловой, клещи активизировались в апреле. Причем годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 1178 укусов, что на 87% больше. Специалисты считают, что в прошлом году весна наступила рано, жаркая погода привела к активности клещей уже в марте. В текущем году потепление пришло лишь в апреле, и то аномальной жары не наблюдается.
Первый случай укуса клеща в 2021 году произошел 9 апреля, в 2020 году – в марте.
В текущем году власти уже приступили к обработке районов от клещей.
Напомним, в Новосибирской области выявлено 23 территории обитания клещей. Местных жителей призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита.