Экс-прокурора Новосибирска Ференца отправили под домашний арест

Мера пресечения экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу заменена на домашний арест.
Напомним, он проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий. Еще одним фигурантом по делу выступает бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры области Александр Аверин.
Экс-прокурора арестовали 25 ноября 2020 года, суд поместил его в СИЗО. Но 30 апреля 2021 года решение суда поменялось после апелляционной жалобы Ференца, и его отпустили домой.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, дело экс-прокурора связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвиняют в мошенничестве.