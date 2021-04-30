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Экс-прокурора Новосибирска Ференца отправили под домашний арест

30 апреля 2021, 14:43
Экс-прокурора арестовали в прошлом году по делу о превышении должностных полномочий.

Мера пресечения экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу заменена на домашний арест.

Напомним, он проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий. Еще одним фигурантом по делу выступает бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры области Александр Аверин.

Экс-прокурора арестовали 25 ноября 2020 года, суд поместил его в СИЗО. Но 30 апреля 2021 года решение суда поменялось после апелляционной жалобы Ференца, и его отпустили домой.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, дело экс-прокурора связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвиняют в мошенничестве.

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