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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал «Диктант Победы»

30 апреля 2021, 15:27
В области диктант писали на 331 площадке.

Новосибирский губернатор Андрей Травников принял участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Свои знания на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. он проверил на площадке Сибирского госуниверситета путей сообщения.

По словам главы региона, с каждым годом вопросы становятся все сложнее. Но здесь есть стимул, ведь результаты диктанта учитываются при сдаче ЕГЭ.

Он отметил, что в современном мире нашу истории приходится защищать от нападок. И лучшим способом для этого является «Диктант Победы».

В текущем году в Новосибирской области в патриотической акции приняли участие 17 600 местных жителей.

#Новости#Общество#Диктант Победы
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