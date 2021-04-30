Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал «Диктант Победы»

Новосибирский губернатор Андрей Травников принял участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Свои знания на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. он проверил на площадке Сибирского госуниверситета путей сообщения.
По словам главы региона, с каждым годом вопросы становятся все сложнее. Но здесь есть стимул, ведь результаты диктанта учитываются при сдаче ЕГЭ.
Он отметил, что в современном мире нашу истории приходится защищать от нападок. И лучшим способом для этого является «Диктант Победы».
В текущем году в Новосибирской области в патриотической акции приняли участие 17 600 местных жителей.