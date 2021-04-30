Марина Коршунова стала Учителем года в Новосибирской области

- Вы выполнили одну из главных задач этого конкурса – показали всем нам – родителям, взрослым, что система образования Новосибирской области сильна, что в ней работает огромное количество ярких, талантливых, неравнодушных, интересных людей. Что в школе трудится очень много новаторов, что труд педагога – это не рутина, а очень творческая работа, показали, как много нужно уметь, чтобы раскрыть таланты ваших учеников-, – заявил губернатор, обращаясь к участникам конкурса.