Марина Коршунова стала Учителем года в Новосибирской области

Сегодня, 30 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил имя абсолютного победителя областного конкурса «Учитель года 2021». Им стала учитель начальных классов Лицея №126 Марина Коршунова.
Церемония награждения победителя и лауреатов областного конкурса «Учитель года» прошла в правительстве региона 30 апреля. В ходе нее Андрей Травников вручил победителю премию правительства.
- Вы выполнили одну из главных задач этого конкурса – показали всем нам – родителям, взрослым, что система образования Новосибирской области сильна, что в ней работает огромное количество ярких, талантливых, неравнодушных, интересных людей. Что в школе трудится очень много новаторов, что труд педагога – это не рутина, а очень творческая работа, показали, как много нужно уметь, чтобы раскрыть таланты ваших учеников-, – заявил губернатор, обращаясь к участникам конкурса.
Марина Коршунова выразила благодарность организаторам , своим коллегам, родным и близким, поддерживающим её. В этом году конкурс «Учитель года» проходил с 26 по 30 апреля. Он состоял из заочного и очного туров. В рамках заочного тура, конкурсная комиссия оценивала материалы, представленные участниками дистанционно. По результатам экспертизы заочного тура 15 участников приглашены на очный тур, который проходил с 28 по 30 апреля 2021 года. В очном туре конкурсантам предлагалось пройти испытания: «Классный час», «Мастер-класс», «Пресс-конференция «Вопрос учителю года».
Всего на конкурс направили заявки 39 участников. Девять из них представляли городские округа Новосибирской области, 30 педагогов – районы области.