Мужчина с пистолетом угрожал катавшимся на велосипедах подросткам в Новосибирске

В пятницу, 30 апреля, в Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина угрожал детям пистолетом. Он целился в подростков, стоя на балконе своей квартиры.
О происшествии рассказали подписчики АСТ-54. По их данным, местом происшествия стал дом №197 на улице Зорге.
- Местному жителю, видимо, не понравилось, что у его дома катаются на велосипеде подростки. Тогда он, высунулся из окна и, размахивая пистолетом и матерясь, угрожал всех расстрелять, - рассказал очевидец.
Мужчину предположительно кто-то одернул, и до стрельбы не дошло. Официальная информация о происшествии не поступала.