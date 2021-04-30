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Мужчина с пистолетом угрожал катавшимся на велосипедах подросткам в Новосибирске

1 мая 2021, 01:55
На улице Зорге неизвестный высунулся с балконе и направил пистолет в сторону подростков. К счастью, стрельбой дело не закончилось.

В пятницу, 30 апреля, в Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина угрожал детям пистолетом. Он целился в подростков, стоя на балконе своей квартиры.

О происшествии рассказали подписчики АСТ-54. По их данным, местом происшествия стал дом №197 на улице Зорге.

- Местному жителю, видимо, не понравилось, что у его дома катаются на велосипеде подростки. Тогда он, высунулся из окна и, размахивая пистолетом и матерясь, угрожал всех расстрелять, - рассказал очевидец.

Мужчину предположительно кто-то одернул, и до стрельбы не дошло. Официальная информация о происшествии не поступала.

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#Новости#Происшествия
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