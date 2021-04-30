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Новосибирск лидирует в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова

30 апреля 2021, 11:48
В рейтинг попали четыре сибирских города.

Первенство в рейтинге самых грязных российских городов по версии блогера Ильи Варламова отдано Новосибирску.

Илья Варламов назвал мегаполис «городом-сугробом» во время своей поездки в Сибирь текущей зимой. В своем видеосюжете он показал нечищеные тротуары и дороги в городе-миллионнике. Еще тогда он раскритиковал местную власть за «снежный апокалипсис». После Варламов получил от новосибирцев фото и видео огромных луж, которые пришли на смену сугробам. Блогер тогда переименовал Новосибирск в «город-грязь».

Илья Варламов также рассказывал о печальной экологической обстановке в других сибирских городах – Омске, Томске и Красноярске. Они также попали в рейтинг.

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