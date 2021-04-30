Новосибирск лидирует в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова

Илья Варламов назвал мегаполис «городом-сугробом» во время своей поездки в Сибирь текущей зимой. В своем видеосюжете он показал нечищеные тротуары и дороги в городе-миллионнике. Еще тогда он раскритиковал местную власть за «снежный апокалипсис». После Варламов получил от новосибирцев фото и видео огромных луж, которые пришли на смену сугробам. Блогер тогда переименовал Новосибирск в «город-грязь».