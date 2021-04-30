Новосибирск накануне майским праздников стал в девятибалльных пробках

Сегодня, 30 апреля, Новосибирск вечером сковали девятибалльные пробки. Так дорожную обстановку оценил сервис «Яндекс.Карты».
Движение оказалось сильно затруднено на обеих берегах. В левобережье пробки образовались на улицах Станционной, Немировича-Данченко, Большой, 2-ой Станционной, Советском и Ордынском шоссе.
Правый берег на карте оказался окрашен в красный цвет под стать названию главного проспекта города. Водители стояли на улицах Тайгинской, Нарымской, Георгия Колонды, Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Писарева, Фрунзе, Фабричной, Ипподромской, Большевистской и Кирова.
Перед выходными многие торопились завершить дела или покинуть город. Поэтому при выезде из Новосибирска появился серьезный затор на Бердском шоссе.