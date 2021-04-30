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Новосибирск накануне майским праздников стал в девятибалльных пробках

30 апреля 2021, 20:39
Автомобильные заторы появились на обеих берегах. Перед выходными многие торопились завершить дела или покинуть город.

Сегодня, 30 апреля, Новосибирск вечером сковали девятибалльные пробки. Так дорожную обстановку оценил сервис «Яндекс.Карты».

Движение оказалось сильно затруднено на обеих берегах. В левобережье пробки образовались на улицах Станционной, Немировича-Данченко, Большой, 2-ой Станционной, Советском и Ордынском шоссе.

Правый берег на карте оказался окрашен в красный цвет под стать названию главного проспекта города. Водители стояли на улицах Тайгинской, Нарымской, Георгия Колонды, Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Писарева, Фрунзе, Фабричной, Ипподромской, Большевистской и Кирова.

Перед выходными многие торопились завершить дела или покинуть город. Поэтому при выезде из Новосибирска появился серьезный затор на Бердском шоссе.

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