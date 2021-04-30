Новосибирск накануне майским праздников стал в девятибалльных пробках

Правый берег на карте оказался окрашен в красный цвет под стать названию главного проспекта города. Водители стояли на улицах Тайгинской, Нарымской, Георгия Колонды, Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Писарева, Фрунзе, Фабричной, Ипподромской, Большевистской и Кирова.