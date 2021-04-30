Новосибирск вошел в ТОП-5 городов по числу онлайн-покупок яиц в апреле 2021 года

Новосибирск вошел в ТОП-5 городов России по числу онлайн-покупок яиц в апреле 2021 года. Об этом редакции Atas.info рассказали в компании igooods. Лидером списка стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, Тула и Тверь. Меньше всего яйца покупали в Ханты-Мансийске, Владикавказе, Чебоксарах, Краснодаре и Великом Новгороде.
В целом, россияне в апреле онлайн купили яиц - одного из главных продуктов к Пасхе - на треть меньше, чем в феврале, и на четверть меньше, чем в марте, следует из исследования igooods с февраля по апрель в 2021 г. по 25 городам России. В анализ вошли следующие категории товаров: «декор», «ингредиенты для выпечки», «пироги и сдобные изделия», «соль, сахар, мука», «специи и приправы», «яйца».
Яйца чаще всего покупают в упаковках по 10, 30 и 20 штук, реже - по 6 и 8 штук. Некоторые россияне также приобретают перепелиные яйца, но их берут 1,5 раза реже, чем куриные в маленькой упаковке. В апреле 2021 г. яиц клиенты сервиса приобрели на 8,5 млн рублей, тогда как в апреле прошлого года сумма онлайн-покупок яиц было в 1,5 раза больше - 15,2 млн рублей. При этом яйца чаще встречались в покупках в этом году, чем в прошлом.
Один из выводов исследования - сократились по сравнению с прошлым годом покупки главных ингредиентов для выпечки кондитерских изделий дома. Покупки соли, сахара и муки в предпраздничный месяц снизились в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. В категории «ингредиенты для выпечки» покупки сократились в 4,4 раз по сравнению с прошлым апрелем. Для украшения яиц чаще всего приобретали термонаклейки, за ними по популярности шла ажурная тесьма и реже покупали красители для яиц.
Муку, соль, сахар и кондитерские посыпки, которые в том числе используют для приготовления куличей к Пасхе, покупают чаще, чем готовые сдобные изделия. Муку обычно покупают пшеничную, высшего сорта. Также популярной была блинная мука и ржаная.
- В прошлом году православная Пасха совпала с действием ограничительных мер в России. Тогда общий объем заказов в сервисе igooods значительно вырос, в том числе больше приобретали товаров, которые покупают к Пасхе, например, куриные яйца. Однако мы видим, что в этом году россияне стали больше покупать наклеек, ажурных украшений, подставок для яиц. В прошлом году предметы декора не приобретали вовсе», - отметил директор по маркетингу сервиса igooods Алексей Груздев.