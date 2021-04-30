Новосибирск вошел в ТОП-5 городов по числу онлайн-покупок яиц в апреле 2021 года

Яйца чаще всего покупают в упаковках по 10, 30 и 20 штук, реже - по 6 и 8 штук. Некоторые россияне также приобретают перепелиные яйца, но их берут 1,5 раза реже, чем куриные в маленькой упаковке. В апреле 2021 г. яиц клиенты сервиса приобрели на 8,5 млн рублей, тогда как в апреле прошлого года сумма онлайн-покупок яиц было в 1,5 раза больше - 15,2 млн рублей. При этом яйца чаще встречались в покупках в этом году, чем в прошлом.