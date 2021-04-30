Новосибирские депутаты Заксобрания раскритиковали содержание дорог в городе

Заместитель мэра Олег Клемешев признал определенные недочеты, но сослался на нехватку специализированной техники. Чиновник попросил выделить городу в течение трех лет 150 миллионов рублей из регионального бюджета, а еще 50 город найдет сам. Также, по его мнению, нужно увеличить начисления транспортного налога в городскую казну и довести его с 20% до 50%.