Новосибирские депутаты Заксобрания раскритиковали содержание дорог в городе

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области раскритиковали состояние дорожного хозяйства столицы Сибири. Он сделали это на внеочередном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.
У депутатов возникли вопросы к используемым дорожниками технологиями, которые приводят к ускоренному износу асфальта. А заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко вообще выразил сомнение в управляемости структуры мэрии, отвечающей за содержание улично-дорожной сети. Он напомнил, что ранее уже поднимался вопрос о реорганизации этого подразделения.
Заместитель мэра Олег Клемешев признал определенные недочеты, но сослался на нехватку специализированной техники. Чиновник попросил выделить городу в течение трех лет 150 миллионов рублей из регионального бюджета, а еще 50 город найдет сам. Также, по его мнению, нужно увеличить начисления транспортного налога в городскую казну и довести его с 20% до 50%.
Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков рассказал, что финансирование дорожно-транспортной сферы Новосибирска в прошлом году составило 5,5 миллиарда рублей, в 2021 году — около 4,9 миллиарда. Он отметил, что депутаты не против идеи увеличения доли транспортного налога в пользу муниципалитета. На данный момент город получает 374 миллиона рублей налога и 140 миллионов от акцизов.
Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов задался вопросом, почему депутаты никогда не задают мэрии неудобных вопросов о том, как Новосибирск распределяет получаемые деньги. Он предложил заслушать на июньской сессии самого Анатолия Локтя.