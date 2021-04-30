Новосибирский губернатор выразил соболезнования родным Алексея Беспаликова

Posted 30 апреля 2021, 05:00
Published 30 апреля 2021, 05:00
Modified 16 сентября 2022, 20:40
Updated 16 сентября 2022, 20:40
Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким бывшего новосибирского сенатора Алексея Беспаликова.
Экс-председатель областного Совета депутатов, бывший член Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области, Алексей Беспаликов умер 30 апреля.
«Алексей Акимович был мудрым, справедливым, ответственным и надёжным — и как специалист, и как человек. Он любил родную Новосибирскую область, любил свой город — Новосибирск и всю свою жизнь, свою работу посвятил их развитию, преображению», — сказал Травников.