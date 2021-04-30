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Posted 30 апреля 2021, 05:00

Published 30 апреля 2021, 05:00

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

Новосибирский губернатор выразил соболезнования родным Алексея Беспаликова

30 апреля 2021, 05:00
Беспаликову было 73 года.

Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким бывшего новосибирского сенатора Алексея Беспаликова.

Экс-председатель областного Совета депутатов, бывший член Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области, Алексей Беспаликов умер 30 апреля.

«Алексей Акимович был мудрым, справедливым, ответственным и надёжным — и как специалист, и как человек. Он любил родную Новосибирскую область, любил свой город — Новосибирск и всю свою жизнь, свою работу посвятил их развитию, преображению», — сказал Травников.

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