«Новые люди» в Новосибирске предложили механизм отставки мэра

У жителей Новосибирска должна быть возможность не только выбрать градоначальника, но и отправить его в отставку, если он не оправдал возложенных на него обязательств. С таким предложением выступила фракция «Новые люди» в Новосибирском Заксобрании. По мнению автора этой идеи – депутата Заксобрания Новосибирской области Дарьи Карасевой - она поможет усилить ответственность мэра перед жителями и поспособствует развитию демократии.
С необычной инициативой Новые люди выступили на круглом столе, посвященном ремонту дорог. За последние несколько лет Новосибирск регулярно попадает на последние строчки рейтингов состояния городских трасс.
«Ко мне регулярно поступают обращения, в которых люди просят разобраться, почему дороги в таком отвратительном состоянии. При этом из бюджета ежегодно выделяются немалые средства. У жителей возникает резонный вопрос: почему мэр города совершенно не занимается своей работой? Мы уверены, что нужно действовать по принципу: «Не хочешь или не можешь работать – уходи», — говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.
Немало претензий вызывает и городское благоустройство. Зимой Новосибирск утопает в снегу, весной — в грязи, а летом задыхается от пыли. В общем, нареканий работа мэра вызывает немало. Новые люди предлагают, чтобы новосибирцы могли составить общественную инициативу, собрать под ней подписи — и далее инициировать референдум об отставке градоначальника.
«Новосибирск один из немногих городов России, где сохранились прямые выборы мэра — это говорит о высокой политической культуре его жителей. Эту демократическую традицию нужно не только сохранить, но и расширить. Нельзя забывать, что депутаты и мэр должны быть в ответе перед теми, кто за них проголосовал», — считает Дарья Карасева.
Справка: Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель — предприниматель Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.