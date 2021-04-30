«Новые люди» в Новосибирске предложили механизм отставки мэра

«Новосибирск один из немногих городов России, где сохранились прямые выборы мэра — это говорит о высокой политической культуре его жителей. Эту демократическую традицию нужно не только сохранить, но и расширить. Нельзя забывать, что депутаты и мэр должны быть в ответе перед теми, кто за них проголосовал», — считает Дарья Карасева.