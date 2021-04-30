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Певец из Новосибирска Слава Мэрлоу попал в лонг-лист рейтинга Forbes

30 апреля 2021, 11:20
Номинантами рейтинга стали 100 перспективных россиян.

Новосибирский певец, продюсер Слава Мэрлоу может попасть в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

Он оказался среди 10 номинантов категории «Музыка» рейтинга «30 из 30». Российский Forbes пишет, что Слава Мэрлоу научился играть на фортепиано и саксофоне еще в детстве. Свое первое видео на YouTube он опубликовал в 16 лет. После музыкант переехал в столицу, где стал сотрудничать с популярными исполнителями. Но славу ему принес контракт с рэпером Моргеншерном, для которого битмейкер написал музыку для третьего альбома.

Соперниками Мэрлоу в рейтинге стали Клава Кока, Дора, Niletto, Imanbek, Хаски, группы IC3PEAK и Cream Soda, дуэт Hammali & Navai. Победителя выберут по итогам онлайн-голосования.

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