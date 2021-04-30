Певец из Новосибирска Слава Мэрлоу попал в лонг-лист рейтинга Forbes

Он оказался среди 10 номинантов категории «Музыка» рейтинга «30 из 30». Российский Forbes пишет, что Слава Мэрлоу научился играть на фортепиано и саксофоне еще в детстве. Свое первое видео на YouTube он опубликовал в 16 лет. После музыкант переехал в столицу, где стал сотрудничать с популярными исполнителями. Но славу ему принес контракт с рэпером Моргеншерном, для которого битмейкер написал музыку для третьего альбома.