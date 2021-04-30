Омская область
Прокуратура нашла множество нарушений в омских реабилитационных центрах. Как пишет gorod55.ru, руководство организаций игнорировало правила пожарной безопасности, а также нарушало миграционное законодательство.
Оренбургская область
В Оренбурге 29-летняя женщина склоняла к проституции несовершеннолетних детей. Как пишет 56orb.ru, она привозила девушек на встречи с мужчинами в саунах и гостиницах. Теперь ей грозит тюремное заключение.
Карелия
Жители города Кемь в Карелии набирают воду из луж после аварии на коммунальных сетях. Как сообщает karelinform.ru, пользоваться водой из-под крана люди боятся из-за ее голубого цвета. По словам местных жителей, последствия аварии обещали исправить 28 апреля, но работы так и не начались.
Тюменская область
В Тюмени из-за разлива нефти умирают животные. Как пишет nashgorod.ru, местные жители обнаружили разлив мазута прямо под окнами жилого дома после прихода тепла и схода снега. В отходах гибнут утки и бездомные собаки.
Хабаровский край
В отношении двух глав муниципалитетов в Забайкалье возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий. Как сообщает transsibinfo.com, глава администрации Нерчинского района принял не до конца выполненные работы по ремонту стадиона, заплатив за это полную сумму. Ущерб составил 800 тысяч рублей.
Ставропольский край
На Ставрополье живых пациентов и трупы возили в одних машинах «скорой», пишет newstracker.ru. Это произошло из-за большой нагрузки в период коронавируса. Водители были вынуждены возить тела умерших в машинах скорой помощи, дезинфицировать автомобили, перевозить грязное белье из «красной зоны». При этом обещанных федеральных стимулирующих надбавок им не назначили.
Челябинская область
На озере под Челябинском массово гибнет рыба. Как пишет kursdela.biz, весь берег на несколько сотен метров завален мертвыми судаками, окунями и щуками. По словам местных жителей, это могло произойти из-за откачки воды из пруда.
ХМАО
Салехард остался без продуктов из-за проблем с транспортной инфраструктурой, пишет muksun.fm. Причиной этой ситуации стало закрытие круглогодичного проезда по автодороге Надым-Салехард и переправы через Обь. Также в регионе растаял зимник. Отмечается, что с подобными проблемами жители не сталкивались уже более пяти лет.
Волгоградская область
Большой поток воды разрушил мост в одном из сел Волгоградской области, пишет novostivolgograda.ru. Он был построен еще в 1913 году. Отмечается, что никто из жителей не пострадал, однако вода затопила дорогу, ведущую к соседнему селу.
Свердловская область
Пьяный мужчина отделался штрафом за нападение на таксистку в Нижнем Тагиле, пишет издание tagilcity.ru. Женщина получила многочисленные травмы, но в полиции сочли их недостаточно серьезными для возбуждения уголовного дела. Дебошир будет вынужден выплатить штраф за повреждение машины.
Ленинградская область
В Петербурге женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями, пишет newia.ru. Соседи услышали крики в квартире и вызвали полицию. Сотрудники сломали дверь и обнаружили окровавленную женщину с младенцем на руках.
Хакасия
Массовый медосмотр жителей села Краснополье, которые на протяжении длительного времени пили воду с пятикратным превышением предельных норм содержания урана, проведен формально, считает председатель правления Экологической палаты Хакасии Сергей Арехов. Как сообщает newkhakasiya.online, врачей прислали по распоряжению республиканских властей, но проку от такого медосмотра немного.
Татарстан
Казанская исправительная колония № 19 приобретет аппарат для производства мороженого. Как пишет inkazan.ru, приобрести фризер просили осужденные.
Башкирия
Министерство культуры Украины внесло рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Как пишет Mkset, При этом не уточняется по какой причине в список вошел Моргенштерн.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде консерваторию имени Глинки отреставрируют за 2,9 млн рублей, пишет NewsNN. «Здание государственной консерватории, XVIII–XX вв.» включено в реестр объектов культурного наследия федерального значения.
Удмуртия
38-летняя жительница Ижевска организовала убийство бывшего мужа. Как пишет udm-info.ru, она планировала получать пособие по потере кормильца, раз экс-супруг отказался выплачивать алименты детям.
Ростовская область
Юрист и блогер Катя Гордон сообщила, что к ней обратились предприниматели из Ростовской области, которых лишили рабочих мест на аксайских рынках. Как сообщает rostovgazeta.ru, азербайджанскую диаспору победила армянская.
Приморье
Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей отменить налогообложение на Дальнем Востоке России, но не для всех граждан. Как пишет vostokmedia.com, он также высказался о необходимости создать в управленческом аппарате региона новую руководящую должность — «начальник Дальнего Востока».