Прокуратура нашла множество нарушений в омских реабилитационных центрах

Салехард остался без продуктов из-за проблем с транспортной инфраструктурой, пишет muksun.fm. Причиной этой ситуации стало закрытие круглогодичного проезда по автодороге Надым-Салехард и переправы через Обь. Также в регионе растаял зимник. Отмечается, что с подобными проблемами жители не сталкивались уже более пяти лет.