Суд не разрешил мэрии сносить здание с ресторанами в центре Новосибирска

Напомним, земельный участок на Красном проспекте был сдан по договору аренды ООО. Его условия не предполагали строительство стационарного объекта – двухэтажного здания, в котором сейчас находятся два известных в Новосибирске ресторана – Park cafe и «Перчини». Власти разрешали разместить на территории нестационарную конструкцию, не более. Теперь мэрия требует признать строительство объекта незаконным и снести его.