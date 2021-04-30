Суд не разрешил мэрии сносить здание с ресторанами в центре Новосибирска

Суд не удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Антрацит» о сносе здания в Первомайском сквере. Причиной отказа стало истечение срока давности претензий.
Уже подана апелляционная жалоба в арбитражный суд.
Напомним, земельный участок на Красном проспекте был сдан по договору аренды ООО. Его условия не предполагали строительство стационарного объекта – двухэтажного здания, в котором сейчас находятся два известных в Новосибирске ресторана – Park cafe и «Перчини». Власти разрешали разместить на территории нестационарную конструкцию, не более. Теперь мэрия требует признать строительство объекта незаконным и снести его.
Юрист Евгений Митрофанов заявляет, что здание находится в охранной зоне памятников культурного наследия, что запрещено по закону.