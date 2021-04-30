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Травников вручил награды новосибирским ученым

30 апреля 2021, 14:20
Всего государственные награды получил 31 человек, награды Новосибирской области – десять.

Накануне 1 мая в правительстве НСО прошло вручение государственных и региональных наград. Их вручали губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Всего государственные награды получил 31 человек, награды Новосибирской области – десять. Лауреаты трудятся в сфере здравоохранения, спорта, массовых коммуникаций, образования, культуры и искусства. Есть также работники транспорта и информационных технологий.

Орден Почёта получил директор Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Сергей Гончаров. Педагог Сергей Кривушев из Карасука награждён Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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