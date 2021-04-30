В Новосибирске умер президент спортклуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев

Дмитрий Жерноклев возглавил спортклуб в 24 года. Все эти годы он был его бессменным руководителем. Пять лет назад в спортклубе стали проводить международные соревнования по пляжному футболу «Евразийская лига». Также у него был ресторанный бизнес.