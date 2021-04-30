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В Новосибирске умер президент спортклуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев

30 апреля 2021, 15:52
С февраля он был госпитализирован.

49-летний новосибирский бизнесмен и президент спортклуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев умер из-за коронавируса.

Как пишет НГС, у него был диагностирован коронавирус, и болезнь дала осложнения. В феврале его госпитализировали, но спасти не удалось.

Церемония прощания с Дмитрием Жерноклевым пройдет 3 мая.

Дмитрий Жерноклев возглавил спортклуб в 24 года. Все эти годы он был его бессменным руководителем. Пять лет назад в спортклубе стали проводить международные соревнования по пляжному футболу «Евразийская лига». Также у него был ресторанный бизнес.

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