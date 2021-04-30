Яркие культурные мероприятия пообещали новосибирцам в честь Дня Победы

В городе Новосибирске в числе предстоящих культурных событий в Концертном зале «Евразия» пройдет выставка молодого художника Владимира Власова «Я не был на войне...» и концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора «А может, не было войны…», в фойе Театра кукол будет организована выставка «Портреты бессмертного полка» и выставка в фойе «Театр в годы войны», литературно-театральная композиция «Дети войны» в Комнате сказок Театра кукол.