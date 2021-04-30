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Posted 30 апреля 2021, 09:19

Published 30 апреля 2021, 09:19

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

Яркие культурные мероприятия пообещали новосибирцам в честь Дня Победы

30 апреля 2021, 09:19
Интерактивные выставки, патриотические квест-игры, час документального кино – в государственных учреждениях культуры, образовательных организациях, библиотеках, музеях Новосибирской области и в районах области с 1 по 10 мая пройдет широкая линейка мероприятий.

В городе Новосибирске в числе предстоящих культурных событий в Концертном зале «Евразия» пройдет выставка молодого художника Владимира Власова «Я не был на войне...» и концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора «А может, не было войны…», в фойе Театра кукол будет организована выставка «Портреты бессмертного полка» и выставка в фойе «Театр в годы войны», литературно-театральная композиция «Дети войны» в Комнате сказок Театра кукол.

В камерном зале филармонии пройдет праздничный концерт «Песни военных лет», в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» будет показана выставка «За наших!». В концертном зале «Сибирский» пройдет праздничный концерт «Песни Великой Победы» с участием Концертного оркестра духовых инструментов и хора НМК им. А.Ф. Мурова.

В режиме онлайн пройдут Всероссийская акция «Окно Победы», акция «Любимая песня солдата…», онлайн-трансляция записи программы «А может не было войны…», акция «Я расскажу вам о войне...» и многие другие мероприятия.

В районах Новосибирской области пройдут праздничные концерты, интерактивные выставки, конкурсы, час документального кино, акции, патриотические квест-игры и иные мероприятия.

С полным планом мероприятий в театрах и концертных организациях, образовательных организациях, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, а также в районах Новосибирской области можно ознакомиться во вложениях.

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