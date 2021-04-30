Журналистам Новосибирской области губернатор вручил премию «Литера»

«Конкурс «Литера» ценен именно профессиональной оценкой – вы даете возможность отобрать материалы, которые претендуют на глубину и высокое профессиональное качество. Чувствую потребность в глубоких информационных материалах, публицистических, новостных, о нашей жизни – которые оцениваются не только по броским заголовкам. Благодарю всех участников за то, что вы цените статус этого конкурса, что вы участвуете, подаете на рассмотрение свои работы, и мы имеем возможность с ними знакомиться», — обратился к участникам церемонии Губернатор.