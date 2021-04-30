Журналистам Новосибирской области губернатор вручил премию «Литера»

«Журналистом года» стала специальный корреспондент ГТРК «Новосибирск» Татьяна Дранишникова. Андрей Травников поблагодарил лауреатов премии за профессионализм и качественную работу.
«Конкурс «Литера» ценен именно профессиональной оценкой – вы даете возможность отобрать материалы, которые претендуют на глубину и высокое профессиональное качество. Чувствую потребность в глубоких информационных материалах, публицистических, новостных, о нашей жизни – которые оцениваются не только по броским заголовкам. Благодарю всех участников за то, что вы цените статус этого конкурса, что вы участвуете, подаете на рассмотрение свои работы, и мы имеем возможность с ними знакомиться», — обратился к участникам церемонии Губернатор.
В соответствии с распоряжением Губернатора Андрея Травникова №48-р от 7 апреля 2021 года в категориях для печатных периодических изданий и сетевых изданий отмечены: корреспондент ГАУ Новосибирской области «Издательский дом "Советская Сибирь"» Алина Полонникова (номинация «Актуальный репортаж»), собственный корреспондент в Новосибирске ФГУП МИА «Россия сегодня» Александр Кряжев (номинация «Актуальный фоторепортаж»); главный редактор АО «Коммерсантъ-Сибирь» Оксана Павлова (номинация «Лидер нашего времени»); начальник отдела ГАУ Новосибирской области «Редакция газеты "Черепановские вести"» Алексей Насакин (номинация «Развитие села»); контент-редактор сетевого издания «Городской сайт» ГБУ Новосибирской области «Дирекция Новосибирской ОТС» Ася Малютина (номинация «Союз территорий»); главный редактор ИА «РБК Новосибирск» Анна Иванова (номинация «Экономика будущего»); фотокорреспондент интернет-журнала «Сиб.фм» Густаво Веласкес (номинация «Патриот области»); ответсекретарь ГБУ Новосибирской области «Редакция газеты "Трудовая правда"» Любовь Павлухина (номинация «Жизнь района»); начальник отдела ГАУ Новосибирской области «Редакция газеты "Тогучинская газета"» Константин Анкудинов (номинация «Жизнь района в объективе») и заместитель редактора на радио новосибирского филиала АО «Издательский дом "Комсомольская правда"» Вадим Алексеев (номинация «Приоритетные проекты»).
В категориях для телевидения и радио премию получили: заведующий коррпунктом в Новосибирске ФГУП «ВГТРК» Кирилл Воробьёв (номинация «Актуальный репортаж»); телеоператор I категории филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Новосибирск» Евгений Живаев (номинация «Актуальный телерепортаж»); главный редактор Business FM Новосибирск Юлия Дорн (номинация «Актуальный радиорепортаж»); ведущий журналист ООО «телевизионная станция "Мир"» Екатерина Кушвид (номинация «Лидеры нашего времени»).
Также премию Губернатора получили специальный корреспондент ГБУ Новосибирской области «Дирекция Новосибирской ОТС» Наталья Цопина (номинация «Развитие села»); специальный корреспондент ГБУ Новосибирской области «Дирекция Новосибирской ОТС» Константин Клещин (номинация «Союз территорий»); заведующий Сибирским бюро новостей АО «Первый канал» Артур Коньков (номинация «Экономика будущего»).
В номинации «Патриот области» в данной категории отмечен руководитель группы производства программ филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Новосибирск» Евгений Витрук, а в номинации «Приоритетные проекты» — редактор телевидения ГБУ Новосибирской области «Дирекция Новосибирской ОТС» Екатерина Тихомирова.
Премия «Литера» вручена уже в девятый раз. Ежегодно лауреатами становятся представители телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ, фотографы и корреспонденты районных СМИ. Дипломы лауреатов и ценные призы получили представители СМИ, которые в прошлом 2020 году внесли значительный вклад в формирование позитивного имиджа региона, в информирование жителей области о важнейших культурных, научных, социально-экономических событиях, происходящих в нашем регионе.