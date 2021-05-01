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56-летний новосибирец без вести пропал по дороге в Якутию

1 мая 2021, 14:00
Мужчина сообщил родственникам из Новосибирска о поездке и с тех пор его не видели.

В Новосибирской области без вести пропал 56-летний мужчина, который планировал уехать в Якутию.

26 апреля он приехал в Толмачево к родственникам, чтобы отдать ключи от своего дома. Тогда же он сообщил, что планирует отправиться на родину в Якутию. После выяснилось, что он не купил билета ни на самолет, ни на поезд, также он не взял с собой денег.

Приметы без вести пропавшего: рост – 165 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Из дома он ушел в серых штанах, темно-зеленой ветровке с капюшоном и черных ботинках.

Родственники были удивлены его решению отправиться в дальнюю поездку. К тому же он плохо ориентируется на местности.

Телефон горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

#Новости#Происшествия
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