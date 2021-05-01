56-летний новосибирец без вести пропал по дороге в Якутию

26 апреля он приехал в Толмачево к родственникам, чтобы отдать ключи от своего дома. Тогда же он сообщил, что планирует отправиться на родину в Якутию. После выяснилось, что он не купил билета ни на самолет, ни на поезд, также он не взял с собой денег.