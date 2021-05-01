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Дегтярёв: с 1 мая стартует регулярная навигация в Хабаровске

1 мая 2021, 05:00
Летняя навигация в Хабаровском крае начнется без сбоев с 1 мая. Ранее глава региона Михаил Дегтярев заявил, что речные пассажирские перевозки — социально значимая сфера, и поручил профильному ведомству разработать дорожную карту.

«С завтрашнего дня начнется регулярная навигация. Видел некоторую обеспокоенность хабаровчан на этот предмет. Сейчас все суда готовы, деньги в бюджете на субсидии предусмотрены. Стартуем без всяких сбоев. У нас все под контролем», — сказал Дегтярев.

О проблемах с запуском летних речных маршрутов Дегтяреву рассказали жители края во время прямой линии. Стоит отметить, что эта транспортная сфера убыточна, и в прошлом году начало работ прошло с сильным запозданием. Тогда такая ситуация была связана с нерешенными вопросами покрытия убытков перевозчиков властями, сообщает mk.ru.

По мнению экспертов, вмешательство Дегтярева поможет не только решить вопросы навигации в этом году, но и заложить фундамент для решения таких проблем в будущем.

#Новости#Общество
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