Дегтярёв: с 1 мая стартует регулярная навигация в Хабаровске

«С завтрашнего дня начнется регулярная навигация. Видел некоторую обеспокоенность хабаровчан на этот предмет. Сейчас все суда готовы, деньги в бюджете на субсидии предусмотрены. Стартуем без всяких сбоев. У нас все под контролем», — сказал Дегтярев.
О проблемах с запуском летних речных маршрутов Дегтяреву рассказали жители края во время прямой линии. Стоит отметить, что эта транспортная сфера убыточна, и в прошлом году начало работ прошло с сильным запозданием. Тогда такая ситуация была связана с нерешенными вопросами покрытия убытков перевозчиков властями, сообщает mk.ru.
По мнению экспертов, вмешательство Дегтярева поможет не только решить вопросы навигации в этом году, но и заложить фундамент для решения таких проблем в будущем.