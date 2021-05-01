Дегтярёв: с 1 мая стартует регулярная навигация в Хабаровске

О проблемах с запуском летних речных маршрутов Дегтяреву рассказали жители края во время прямой линии. Стоит отметить, что эта транспортная сфера убыточна, и в прошлом году начало работ прошло с сильным запозданием. Тогда такая ситуация была связана с нерешенными вопросами покрытия убытков перевозчиков властями, сообщает mk.ru.