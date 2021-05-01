Новосибирец за свои деньги восстановил памятник героям Великой Отечественной войны

Житель новосибирского поселка Секты Владимир Селиверстов потратил 20 тысяч рублей на ремонт памятника героям Великой Отечественной войны. Деньги он откладывал с зарплаты несколько месяцев.
Видя его старания, соседи в какой-то момент тоже присоединились к ремонту. Общими усилиями памятник оштукатурили и побелили, территорию вокруг монумента очистили от мусора и травы. Помимо этого хватило денег и на постамент с Вечным огнем. Сельчане сами протянули трубы и подключили газ. В селе продолжает сбор средств на ограждение вокруг памятника.
По словам Селиверстова, памятник был заброшен более 30 лет. Местные чиновники на просьбы местного населения не отвечают.
Между тем глава сельсовета Юрий Замулин рад инициативе населения и даже готов помочь в покупке материалов. Но сейчас уже все сделано.