Новосибирец за свои деньги восстановил памятник героям Великой Отечественной войны

Видя его старания, соседи в какой-то момент тоже присоединились к ремонту. Общими усилиями памятник оштукатурили и побелили, территорию вокруг монумента очистили от мусора и травы. Помимо этого хватило денег и на постамент с Вечным огнем. Сельчане сами протянули трубы и подключили газ. В селе продолжает сбор средств на ограждение вокруг памятника.