atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирск вспоминает первомайскую Монстрацию 2015-2019 годов

1 мая 2021, 13:42
Всего же в Новосибирске прошло 15 Монстраций.

Шествие с плакатами в честь первомайской Монстрации в 2021 году отменили из-за коронавируса. Также отказались от онлайн-монстрации.

Издание НДН.инфо собрало кадры, сделанные в период с 2015 по 2019 года на Монстрации. Всего получилось 16 фотографий.

Самая массовая Монстрация в мегаполисе прошла в 2014 году. В следующий год против активистов вышли полицейские, а к площади Калинина стянули автозаки, водометы. В тот год арестовали идеолога Монстрации Артема Лоскутова. Легализовать шествие удалось в 2017 году, его назвали «Передвижники».

Последняя Монстрация прошла под лозунгом «На хана». Он оказался пророческим, так как следующий год мероприятие отменили, как и в текущем.

Материалы по теме
В Новосибирске запретили проводить первомайскую демонстрацию и акцию «Монстрация»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52