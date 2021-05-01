Новосибирск вспоминает первомайскую Монстрацию 2015-2019 годов

Шествие с плакатами в честь первомайской Монстрации в 2021 году отменили из-за коронавируса. Также отказались от онлайн-монстрации.
Издание НДН.инфо собрало кадры, сделанные в период с 2015 по 2019 года на Монстрации. Всего получилось 16 фотографий.
Самая массовая Монстрация в мегаполисе прошла в 2014 году. В следующий год против активистов вышли полицейские, а к площади Калинина стянули автозаки, водометы. В тот год арестовали идеолога Монстрации Артема Лоскутова. Легализовать шествие удалось в 2017 году, его назвали «Передвижники».
Последняя Монстрация прошла под лозунгом «На хана». Он оказался пророческим, так как следующий год мероприятие отменили, как и в текущем.