Новосибирск вспоминает первомайскую Монстрацию 2015-2019 годов

Самая массовая Монстрация в мегаполисе прошла в 2014 году. В следующий год против активистов вышли полицейские, а к площади Калинина стянули автозаки, водометы. В тот год арестовали идеолога Монстрации Артема Лоскутова. Легализовать шествие удалось в 2017 году, его назвали «Передвижники».