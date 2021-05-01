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Новосибирский полицейский избил задержанного ради признания в преступлении

1 мая 2021, 09:22
Мужчину арестовали из-за подозрения в краже.

Сотрудника МВД Новосибирской области обвинили в избиении задержанного ради получения признания в преступлении.

Как пишет КП-Новосибирск, 40-летнего жителя Тогучина едва не заставили сознаться в преступлении, которого он не совершал. Признание в совершении кражи якобы пытался выбить старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Тогучина.

Мужчина получил удар ногой в пах, о чем свидетельствует заключение медиков. В МВД проводят проверку, с подозреваемым уже побеседовали и отпустили под подписку о невыезде.

#Новости#Происшествия
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