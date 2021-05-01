Новосибирский полицейский избил задержанного ради признания в преступлении

Как пишет КП-Новосибирск, 40-летнего жителя Тогучина едва не заставили сознаться в преступлении, которого он не совершал. Признание в совершении кражи якобы пытался выбить старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Тогучина.