Новосибирский полицейский избил задержанного ради признания в преступлении

Сотрудника МВД Новосибирской области обвинили в избиении задержанного ради получения признания в преступлении.
Как пишет КП-Новосибирск, 40-летнего жителя Тогучина едва не заставили сознаться в преступлении, которого он не совершал. Признание в совершении кражи якобы пытался выбить старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Тогучина.
Мужчина получил удар ногой в пах, о чем свидетельствует заключение медиков. В МВД проводят проверку, с подозреваемым уже побеседовали и отпустили под подписку о невыезде.