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Улицу Большевистскую в Новосибирске перекроют в ночь со 2 на 3 мая

1 мая 2021, 14:14
У строящегося дома будут строить пешеходный переход.

Улицу Большевистскую в Новосибирске будут перекрывать со 2 по 3 мая в связи со строительством пешеходного перехода. Также изменят маршрут общественного транспорта.

По информации мэрии, улицу перекроют в районе дома №29/1 на семь часов, с 23:00 до 6:00.

Автобусы 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и шесть маршруток (1, 2, 4, 11, 30, 32) сойдут с маршрута в 23:00.

На период перекрытия улиц троллейбусы будут ходить по следующему маршруту:

№ 13 – от улицы Писарева, через Красный проспект, разворот на перекрестке Крылова-Красного проспекта, по Красному проспекту, улице Писарева, далее по схеме;

№ 36 – от Кошурникова, по Фрунзе, на Красный проспект. «Институт горного дела» – конечный остановочный пункт, улица Фрунзе, Кошурникова, далее схеме.

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#Новости#Общество
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