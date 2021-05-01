Улицу Большевистскую в Новосибирске перекроют в ночь со 2 на 3 мая

Улицу Большевистскую в Новосибирске будут перекрывать со 2 по 3 мая в связи со строительством пешеходного перехода. Также изменят маршрут общественного транспорта.
По информации мэрии, улицу перекроют в районе дома №29/1 на семь часов, с 23:00 до 6:00.
Автобусы 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и шесть маршруток (1, 2, 4, 11, 30, 32) сойдут с маршрута в 23:00.
На период перекрытия улиц троллейбусы будут ходить по следующему маршруту:
№ 13 – от улицы Писарева, через Красный проспект, разворот на перекрестке Крылова-Красного проспекта, по Красному проспекту, улице Писарева, далее по схеме;
№ 36 – от Кошурникова, по Фрунзе, на Красный проспект. «Институт горного дела» – конечный остановочный пункт, улица Фрунзе, Кошурникова, далее схеме.