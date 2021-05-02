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ФК «Новосибирск» разгромлен в Ижевске 4:0

2 мая 2021, 14:29
На 11 минуте матча травму получил лидер «Новосибирска» Максим Житнев.

ФК «Новосибирск» потерпел крупное поражение в Ижевске от местного «Зенита» со счетом 4:0. Перед поединком команда из Удмуртии занимала последнее место в таблице.

На 11 минуте матча травму получил лидер «Новосибирска» Максим Житнев. Заменивший его Дмитрий Бакай был удален во втором тайме.

«Тюмень» также потеряла очки в Челябинске, сыграв 1:1. Этим воспользовался КАМАЗ, который вырвался на первое место в таблице.

Следующий матч новосибирская команда проведет дома. 7 мая в Новосибирск приедут дублеры екатеринбургского «Урала».

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