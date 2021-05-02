Россия и Индия начали переговоры о производстве новосибирской вакцины от коронавируса

Россия и Индия вступили в стадию переговоров о производстве российской вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» в Индии.
Об этом заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма. Как рассказал дипломат, переговоры только начались. К обсуждению деталей стороны пока не приступили.
В мае в Индии начнется массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V». В азиатской стране надеются, что препараты будут эффективны против нового индийского штамма COVID-19, который сейчас бушует в Индии.
Там уже вторую неделю ежедневно коронавирусом заболевают 380 тыс. человек. Умирают более 3 тыс. человек в сутки.