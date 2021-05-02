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«Сибирь» покинули восемь хоккеистов

2 мая 2021, 16:32
Среди них финны Юусо Пуустинен и Микаэль Руохамаа.

Хоккейную команду «Сибирь» покидают восемь хоккеистов. Об этом новосибирский клуб объявил на своем сайте.

Не будут продляться контракты с российскими игроками: Дмитрием Саюстовым, Степаном Санниковым, Ярославом Хабаровым, Данилом Романцевым и братьями Ушениными. Также Новосибирск покидают финны Юусо Пуустинен и Микаэль Руохамаа.

Команду пополнили Денис Голубев, Вячеслав Литовченко и Алексей Кручинин. Все они имеют опыт выступления в КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Сибирь» финишировала девятой в Восточной конференции и не попала в плей-офф. После этого команду возглавил Андрей Мартемьянов.

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